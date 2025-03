Schiacciato dal cancello di casa, muore un 64enne in Calabria

Dramma a Catanzaro: un uomo di 64 anni è morto schiacciato dal cancello della sua abitazione. Indagini in corso per chiarire la dinamica

Un uomo di 64 anni è morto oggi a Catanzaro, schiacciato dal cancello della propria abitazione, in via Barlaam da Seminara.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo e i medici del Suem 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidate alla Polizia, mentre la scientifica ha effettuato i rilievi per determinare le possibili cause dell’incidente.