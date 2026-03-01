Calabria, auto fuori controllo e impatto contro il muro: 4 persone in ospedale

A bordo del veicolo il conducente e tre bambini, che hanno riportato ferite lievi e contusioni

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta in via dei Tulipani, nel quartiere Siano (zona est del comune di Catanzaro), per un incidente stradale.

Una sola la vettura coinvolta, una Hyundai Kona, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando a impattare contro il muro di delimitazione della carreggiata.

A bordo del veicolo il conducente e tre bambini, che hanno riportato ferite lievi e contusioni; tutti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM 118 e trasferiti presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli e accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo incidentato. Sul posto la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza. Si sono registrati temporanei disagi alla viabilità.