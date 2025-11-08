Scontro fra due auto sulla tangenziale ovest di Catanzaro: feriti i due conducenti

Nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 7:10, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro – sede centrale è intervenuta per un incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale Ovest, nei pressi dello svincolo per il quartiere Gagliano.

L’incidente e i soccorsi

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500.

A seguito dell’impatto, la Stelvio è uscita dalla carreggiata, terminando la propria corsa su un terrapieno, mentre la Fiat 500 si è ribaltata sulla sede stradale.

A bordo dei veicoli si trovavano esclusivamente i conducenti, entrambi feriti in modo lieve. I due automobilisti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e delle vetture coinvolte, evitando ulteriori rischi.

Viabilità e rilievi

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e gli adempimenti di competenza, oltre alla Polizia di Stato, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Si sono registrati disagi temporanei al traffico lungo la Tangenziale Ovest, poi tornato alla normalità dopo la rimozione dei veicoli incidentati.

Sul posto anche personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.