Tragico incidente in Calabria: trattore si ribalta, morto un uomo

Un uomo di 56 anni, Raffaele Critelli, è morto a Catanzaro a seguito del ribaltamento di un mezzo agricolo con il quale stava eseguendo dei lavori in un terreno di sua proprietà. L’incidente si è verificato attorno alle 15 di questo pomeriggio in via Curtatone, nel quartiere Barone.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, schiacciato e poi rimasto incastrato sotto il trattore, ha perso la vita sul colpo. Vani i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono presenti una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia per ricostruire la dinamica del sinistro e per la messa in sicurezza dell’area. Il magistrato di turno della Procura di Catanzaro ha autorizzato il recupero della salma.

Fonte ansa.it