Occhiuto e Tridico a confronto sulla transizione ecologica con Legambiente
Legambiente Calabria mette al centro del dibattito elettorale ambiente e sostenibilità con un confronto tra i candidati
13 Settembre 2025 - 15:26 | Comunicato Stampa
In vista della tornata elettorale del 5 e 6 ottobre 2025, Legambiente Calabria organizza un incontro pubblico per porre al centro del dibattito i temi ambientali, lo sviluppo sostenibile e le sfide future legate alla transizione ecologica della regione.
L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre alle ore 16:00 nella sala della Biblioteca Comunale “De Nobili” di Villa Margherita a Catanzaro.
Candidati e relatori a confronto
Al dibattito parteciperanno due candidati alla Presidenza della Regione Calabria:
- Roberto Occhiuto, per la coalizione di centrodestra
- Pasquale Tridico, per la coalizione di centrosinistra
Dialogheranno con loro:
- Anna Parretta, Presidente Legambiente Calabria
- Stefano Ciafani, Presidente Legambiente nazionale
A moderare l’incontro sarà Francesco Loiacono, Direttore de La Nuova Ecologia.
I temi al centro dell’iniziativa
L’iniziativa rappresenta un’occasione fondamentale per ascoltare le proposte e gli impegni sui temi ambientali più urgenti:
- lotta ai cambiamenti climatici
- tutela del territorio
- gestione dei rifiuti
- gestione delle risorse idriche
- valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Calabria
«Siamo convinti – dichiara Legambiente Calabria – che le politiche ambientali debbano essere una priorità nei programmi di governo regionale. Per questo riteniamo importante offrire ai cittadini un momento di confronto trasparente e costruttivo, in vista delle imminenti elezioni».
Partecipazione aperta alla cittadinanza
L’incontro è aperto a cittadini, associazioni, realtà sociali ed economiche del territorio, con l’obiettivo di favorire un confronto pubblico e partecipato sui temi del futuro ambientale della Calabria.