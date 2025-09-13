City Now

Occhiuto e Tridico a confronto sulla transizione ecologica con Legambiente

Legambiente Calabria mette al centro del dibattito elettorale ambiente e sostenibilità con un confronto tra i candidati

13 Settembre 2025 - 15:26 | Comunicato Stampa

In vista della tornata elettorale del 5 e 6 ottobre 2025, Legambiente Calabria organizza un incontro pubblico per porre al centro del dibattito i temi ambientali, lo sviluppo sostenibile e le sfide future legate alla transizione ecologica della regione.

L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre alle ore 16:00 nella sala della Biblioteca Comunale “De Nobili” di Villa Margherita a Catanzaro.

Candidati e relatori a confronto

Al dibattito parteciperanno due candidati alla Presidenza della Regione Calabria:

  • Roberto Occhiuto, per la coalizione di centrodestra
  • Pasquale Tridico, per la coalizione di centrosinistra

Dialogheranno con loro:

  • Anna Parretta, Presidente Legambiente Calabria
  • Stefano Ciafani, Presidente Legambiente nazionale

A moderare l’incontro sarà Francesco Loiacono, Direttore de La Nuova Ecologia.

I temi al centro dell’iniziativa

L’iniziativa rappresenta un’occasione fondamentale per ascoltare le proposte e gli impegni sui temi ambientali più urgenti:

  • lotta ai cambiamenti climatici
  • tutela del territorio
  • gestione dei rifiuti
  • gestione delle risorse idriche
  • valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Calabria

«Siamo convinti – dichiara Legambiente Calabria – che le politiche ambientali debbano essere una priorità nei programmi di governo regionale. Per questo riteniamo importante offrire ai cittadini un momento di confronto trasparente e costruttivo, in vista delle imminenti elezioni».

Partecipazione aperta alla cittadinanza

L’incontro è aperto a cittadini, associazioni, realtà sociali ed economiche del territorio, con l’obiettivo di favorire un confronto pubblico e partecipato sui temi del futuro ambientale della Calabria.

