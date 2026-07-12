Nasce ‘Osserva Calabria’, il nuovo Osservatorio di Confesercenti

"Vogliamo mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni e del territorio uno strumento nuovo di analisi e proposta" così il presidente Aloisio

Confesercenti Calabria presenta Osserva Calabria, il nuovo Osservatorio dedicato all’analisi delle principali dinamiche economiche, sociali e territoriali della regione.

Il progetto nasce per trasformare dati ufficiali, fonti pubbliche, open data, rapporti istituzionali, studi di settore e conoscenza associativa in strumenti di lettura e proposta. L’obiettivo non è produrre semplici raccolte di numeri, ma mettere le informazioni in relazione, interpretarle e utilizzarle per individuare criticità, opportunità e possibili strategie di intervento.

Il metodo è sintetizzato dal payoff del progetto: Dati. Analisi. Futuro.

Il primo rapporto su commercio, servizi e consumi

Il primo rapporto sarà pubblicato entro pochi giorni e sarà dedicato a “Commercio, servizi e consumi in Calabria”. Il documento analizzerà l’andamento delle imprese commerciali, il potere d’acquisto delle famiglie, le trasformazioni dei consumi, il ruolo dell’e-commerce, la crescita del turismo e il rapporto tra flussi, centri urbani e ricadute economiche locali.

“Con Osserva Calabria vogliamo mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni e del territorio uno strumento nuovo di analisi e proposta”.

Queste le dichiarazioni di Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Calabria, che prosegue:

“Le informazioni, da sole, non bastano. Diventano utili quando vengono lette insieme, collocate dentro un contesto e trasformate in indicazioni concrete. Questo è il lavoro che vogliamo fare: partire da dati ufficiali e validati, costruire una lettura strategica della realtà calabrese e avanzare proposte coerenti con i cambiamenti in corso”.

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Il commercio come indicatore della salute dei territori

Il primo rapporto partirà dal commercio, uno dei settori più importanti per misurare la salute economica e urbana dei territori. Dai dati elaborati emerge una dinamica significativa: il commercio calabrese resta una componente essenziale dell’economia regionale, ma arretra più rapidamente del tessuto imprenditoriale complessivo. Una tendenza che va letta insieme a redditi, inflazione, consumi, trasformazione dei canali di acquisto, turismo, accessibilità e qualità dei centri urbani.

“Il commercio non è solo un insieme di attività economiche – prosegue Aloisio. È presidio, servizio, relazione, sicurezza informale, attrattività. Quando arretra il commercio, si indebolisce anche la vitalità dei territori. Per questo il primo rapporto guarda al commercio come chiave di lettura più ampia: non per difendere una categoria in modo corporativo, ma per capire cosa sta accadendo nelle città, nei quartieri, nei borghi e nelle comunità calabresi”.

Baggetta: «Uno strumento utile per il territorio»

Sulla stessa linea Francesco Baggetta, direttore di Confesercenti Calabria:

“Osserva Calabria rafforza la capacità dell’associazione di leggere i fenomeni e contribuire al confronto pubblico con analisi fondate su dati verificabili. È un progetto pensato per offrire al territorio uno strumento utile, capace di supportare imprese, amministrazioni, istituzioni e media nella comprensione dei cambiamenti economici e sociali della regione. I rapporti dell’Osservatorio – aggiunge Baggetta – non saranno documenti fini a sé stessi, ma strumenti di lavoro. Serviranno a individuare priorità, valutare criticità e opportunità, costruire proposte e alimentare un confronto più solido con Regione, Comuni, Camere di Commercio, sistema economico e comunità locali”.

Aloisio: «Servono dati letti bene e proposte praticabili»

Osserva Calabria lavorerà attraverso rapporti periodici e focus tematici dedicati ai principali nodi dello sviluppo regionale: commercio, turismo, servizi, consumi, credito, lavoro, formazione, innovazione, infrastrutture, aree interne, bandi e opportunità per le imprese.

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