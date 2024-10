Catanzaro-Reggina: la probabile formazione amaranto. Chi al posto di Bianchi?

Nessun calcolo sulle tre partite in una settimana. Toscano ha deciso così anche se in occasione della gara contro la Paganese, per esempio, l’impiego di Denis è avvenuto nella seconda parte dell’incontro, risultando poi decisivo. Denis che sicuramente oggi partirà da titolare, mentre si dovrà pensare a come sostituire lo squalificato Bianchi e ricordando le diffide di Rossi, De Francesco e Reginaldo. Questa la probabile formazione amaranto:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Nielsen, De Rose, Rolando; Sounas; Reginaldo, Denis. Toscano

