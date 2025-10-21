Una reggina al Quirinale: Caterina Calabró premiata con la Stella al merito del lavoro – VIDEO

"Dedico questo riconoscimento ai miei genitori che non ci sono più, ma saranno felici in cielo per me" le parole dopo la premiazione con il Presidente Mattarella

Una reggina ha ricevuto il più alto riconoscimento per il suo straordinario impegno professionale: Caterina Calabró, di Villa San Giovanni, è stata insignita della Stella al Merito del Lavoro 2025 durante la cerimonia, di qualche giorno fa, al Palazzo del Quirinale.

L’evento ha visto la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro del Lavoro, Marina Calderone, che hanno premiato i Maestri del Lavoro italiani per i risultati eccellenti raggiunti nelle rispettive carriere.

Stella al merito del lavoro 2025 alla villese Caterina Calabrò

Caterina Calabró, reggina doc e figura amatissima nella sua città di origine, è un esempio di professionalità e dedizione. Il suo nome è già scritto nella storia, non solo per il suo ruolo pionieristico nel mondo del management, ma anche per il suo impegno sociale. Nel 1987, infatti, è stata la prima manager italiana per la produzione ad entrare nella galleria di Tiffany a New York, un riconoscimento che ha segnato una pietra miliare nella sua carriera internazionale.

Oltre ai successi professionali, Caterina Calabró ha sempre saputo combinare il suo lavoro con un impegno nel volontariato, dimostrando un perfetto equilibrio tra successo personale e dedizione alla comunità. Questo equilibrio tra carriera e impegno sociale è ciò che l’ha resa un modello di eccellenza non solo a livello professionale ma anche come cittadina impegnata.

A margine dell’evento, Caterina, in un post su Facebook, ha scritto:

“È stato un venerdì 17 che mi ha portato tanta fortuna e felicità. Ho ricevuto la Stella al Merito come Maestra del Lavoro e questa, la voglio dedicare ai miei genitori che non ho più, ma sicuramente saranno felici in cielo per me”.

Un momento di orgoglio per Villa San Giovanni

Il Comune di Villa San Giovanni ha voluto celebrare questo importante traguardo con un messaggio di orgoglio e stima per Caterina Calabró:

“Caterina Calabró è una villese, amata per essere la figlia dell’indimenticabile Giustino. Ma da qualche giorno è anche Maestra del Lavoro, premiata al Quirinale dal presidente Mattarella. Il suo curriculum è un onore per questa Città: pluripremiata per il suo lavoro manageriale, si è sempre distinta anche nel mondo del volontariato. A lei la nostra stima e la nostra gratitudine!”.

La cerimonia al Quirinale è stata un momento di orgoglio non solo per Caterina, ma per tutta la città di Villa San Giovanni, che con questa premiazione vede riconosciuto il valore e l’impegno di una sua cittadina, esempio di eccellenza e dedizione.