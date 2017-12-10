Due giorni di sport tra Concessa di Catona e Gallico per ricordare Arnaldo Marra, con squadre giovanili da tutta la Calabria e dalla Sicilia

Due giorni intensi di sport hanno allietato il territorio dell’area nord della città. Tra Concessa di Catona e Gallico, è andato in scena il primo ‘Memorial Arnaldo Marra’. Un torneo di calcio rivolto ai ragazzini (categorie Esordienti, Pulcini e Primi calci) organizzato e promosso dalla società ‘A.Segato’, per onorare il ricordo di un uomo che è rimasto nei cuori della comunità di Catona, per le sue doti umane e per il suo impegno sociale.

Un evento di sport e aggregazione, che ha saputo raccogliere tante realtà calcistiche blasonate e provenienti da ogni parte della Calabria e dalla Sicilia, coinvolgendo con un sano spirito di competizione, intere famiglie che hanno accompagnato i propri campioncini in un’esperienza certamente ripetibile nel corso degli anni.

Sport e condivisione dunque, per vivere il territorio con la necessaria spensieratezza e con la sincera gioia di stare insieme.