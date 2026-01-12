Nuova Solidarietà inaugura a Catona un nuovo spazio di comunità: presente l’Arcivescovo Morrone

Lo spazio dedicato alla distribuzione di viveri ed indumenti, e soprattutto a beni di prima necessità per i poveri

“Io avrò cura di te” è questo il titolo dell’evento di confronto e presentazione del nuovo spazio di comunità che Nuova Solidarietà inaugurerà venerdì 16 gennaio alle ore 18.00 a Catona.

Il nuovo spazio di comunità

Lo spazio dedicato alla distribuzione di viveri ed indumenti, e soprattutto a beni di prima necessità per i poveri, è stato allestito dall’associazione Nuova Solidarietà, nei locali adiacenti alla Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore.

Gli interventi previsti

Sarà presente l’Arcivescovo Fortunato Morrone, al quale sono affidate le conclusioni del momento di riflessione.

I saluti del Presidente di Nuova Solidarietà Fortunato Scopelliti saranno seguiti dall’intervento di Don Maurizio Demetrio, parroco di Salice e vicario zonale della Diocesi. Coordinerà il Presidente del CSV dei Due Mari di Reggio Calabria, Orsola Foti.

Data, luogo e orario

Venerdì 16 gennaio 2026, ore 18.00

Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore

Catona, Via Romana 11