Plastic Free: 300kg di rifiuti rimossi a Catona, sabato nuovo appuntamento – FOTO

Dopo la raccolta record sulla spiaggia di Catona, Plastic Free torna in azione per un nuovo clean-up aperto a tutti

Trecento chili di rifiuti di plastica, vetro, indifferenziato e ingombranti. È il bottino della giornata ecologica organizzata da Plastic Free, insieme ad AGESCI e al Bella Beach, sulla spiaggia di Catona – Bolano.

Cinquanta giovanissimi volontari provenienti da tutta Italia si sono riuniti sulla spiaggia reggina per ridare decoro a un luogo bellissimo ma vittima dell’incuria e dell’inciviltà. Tantissimi, infatti, i rifiuti abbandonati illecitamente a un passo dal mare. È bastata, però, una mattina di condivisione e cooperazione per riportare ordine e pulizia sulla costa.

“Siamo soddisfatte della giornata che abbiamo condiviso e del lavoro svolto. Adesso possiamo guardare la spiaggia e sapere di aver fatto la nostra parte per prendercene cura. Siamo già pronti a tornare in azione questo weekend”, dichiarano le referenti reggine organizzatrici dell’evento: Serena Pensabene e Ludovica Monteleone.

Prossimo appuntamento: sabato 28 giugno a Melito

Un nuovo evento è già in programma: sabato 28 giugno, alle ore 08:00, Plastic Free sarà operativa sul Lungomare dei Mille di Melito di Porto Salvo per un altro clean-up in spiaggia.

Appuntamento: Piazza Porto Salvo

Evento aperto a tutti, adulti e bambini

Iscrizione obbligatoria: clicca qui per partecipare

Cosa portare:

Guanti da lavoro

Cappellino per il sole

Borraccia con acqua

Tutto il resto sarà fornito da Plastic Free e dalla ditta Barbato Holding, partner della giornata.

L’evento è patrocinato dal Comune di Melito di Porto Salvo.