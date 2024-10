Catona celebra San Francesco da Paola: il programma dei festeggiamenti

Giovanni Tolaro, Superiore e Parroco del Santuario di San Francesco di Paola in Catona, ritiene opportuno informare, che i solenni festeggiamenti annuali estivi in onore di “San Francesco di Paola” – patrono della Gente di Mare della Nazione Italiana e della Regione Calabria – si terranno nel Santuario e sulla spiaggia di Catona il 10 agosto p.v. (sabato) con la denominazione “ IX^ MEETING RELIGIOSO ESTIVO“.

Quest’anno, essi assumono un particolare significato, in quanto la Famiglia Religiosa dei PP. Minimi fondati dal Taumaturgo calabrese, celebrerà il V Centenario della sua Canonizzazione e il 70° anniversario del ritorno dei PP. Minimi a Catona.

Nell’ambito delle iniziative tese a ricordare la grande figura di San Francesco di Paola e uno dei suoi più grandi miracoli, la traversata dello stretto sul mantello partendo da Catona, la Comunità dei Frati Minimi organizza dalle ore 18:00 alle ore 21:00 di sabato 10 agosto.

PROGRAMMA

La cerimonia che osserverà questo programma:

• Ore 18,00) Raduno presso il lungomare di Catona nell’area della grande statua di San Francesco dei fedeli, delle Autorità, delle Associazioni e di tutti coloro che, devoti al Santo, vorranno unirsi alla Comunità per il lieto evento.

Alla recita dei Vespri, seguirà, sulla antistante spiaggia la recita della preghiera del Marinaio, la benedizione e il lancio di una corona in mare da parte della motovedetta per ricordare tutti i caduti del mare in concomitanza al suono “del silenzio” fuori ordinanza.;

• Ore 18:45) processione per raggiungere il Santuario con il seguente itinerario – Lungomare – Via Valle del Canale —Via Nazionale —Santuario;

• Ore 19:30) Solenne celebrazione Eucaristica, Benedizione e consegna del bassorilievo bronzeo alla PREFETTURA di Reggio Calabria;

• Ore 20,30) conclusione della cerimonia;

• Ore 20,45) Salone parrocchiale buffet per Autorità ed ospiti.