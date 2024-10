Catonateatro, tutto pronto per le ‘canzonette’ Edoardo Bennato

Tutto pronto per il live di Edoardo Bennato che giorno 20 agosto chiuderà presso l’Arena Alberto Neri la XXXIV edizione di Catonateatro, evento sostenuto dalla Regione Calabria quale “Evento storicizzato” per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, per proseguire al Teatro Cilea con due ulteriori appuntamenti che metteranno a confronto la comicità tra sud e nord: 29 novembre Alessandro Siani in Felicità tour e 13 dicembre Angela Finocchiaro in Ho perso il Filo.

La creatività, quell’arte, pregio di pochi, che appartiene da sempre ad Edoardo Bennato torna live dopo lo strepitoso successo del tour invernale. Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Pochi giorni fa, a quattro anni di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo album “Pronti a salpare”, Edoardo Bennato, rompe il suo silenzio discografico lanciando il singolo “Ho fatto un selfie”, brano ironico e altamente rappresentativo della poetica dell’artista partenopeo, che racconta di come un semplice gesto possa tramutarsi in un chiodo fisso, portandoci a correre il pericolo di perdere il contatto con la realtà.

D’altronde nelle sue “canzonette” Edoardo Bennato è riuscito sempre a contestualizzare le epoche, le tendenze e le inclinazioni della società, senza mai puntare il dito o giudicare il prossimo, bensì esponendo i fatti come un abile menestrello, suggerendo al massimo una morale come nella migliore tradizione delle favole.

Si preannunciano a Catonateatro oltre due ore di musica con brani storici e più recenti, video colorati e coinvolgenti ed interazione con il pubblico per rendere il live con Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale.