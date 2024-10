Caulonia, il Comune premia i dipendenti più meritevoli

Inizia una fase storica per Caulonia, progressioni e produttività per i dipendenti.

Si è proceduto in data odierna, ad approvare la piattaforma per il riparto del fondo incentivante per l’anno 2018. Fondo di cui beneficerà tutto il personale dipendente dell’Ente, ivi incluso il personale ex LSU/LPU.

Per la prima volta Caulonia ha destinato parte del fondo per la produttività del personale, che andrà a premiare i lavoratori più meritevoli, che si sono distinti per un maggior apporto lavorativo.

Inoltre, dopo anni, è stata programmata la progressione economico-orizzontale per il personale di ruolo, secondo i criteri dettati dalla normativa vigente, che andrà a valorizzare le professionalità dei dipendenti che si sono contraddistinti negli anni.

Presenti alla contrattazione le OO.SS. nelle persone di Gregorio Pititto – Segretario Generale CGIL Reggio/Locri, Vincenzo Sera – Segretario Generale CISL Funzione Pubblica, Gaetano Mileto – Coordinatore Provinciale CSA Regione e Autonomie Locali, nonché le RSU dell’Ente Panetta Vincenzo e Niutta Cosimo.

Le OO.SS. esprimono soddisfazione per la sinergia creatasi con l’Amministrazione al fine del raggiungimento dell’obiettivo comune, consentendo di garantire ai lavoratori i benefici economici e professionali previsti dai contratti collettivi nazionali.