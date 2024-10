Caulonia, interventi per 18 milioni di euro. Belcastro: “Si apre una fase nuova”

Il Consiglio Comunale di Caulonia, nella seduta di ieri sera, ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Gli investimenti ammontano a circa 18 milioni di euro. Il programma è stato illustrato dal Sindaco Caterina Belcastro in apertura della seduta.

Tra le opere in elenco, sono in agenda la riqualificazione urbana degli spazi pubblici, edilizia scolastica, regimazione acque, valorizzazione del patrimonio rurale.

«Si apre una nuova fase per Caulonia, frutto del serio e costante impegno dell’Amministrazione – ha affermato il primo cittadino Belcastro – Non si tratta del libro dei sogni, ma di finanziamenti ottenuti e progetti approvati, che presto andranno in appalto. Stiamo gettando le basi per garantire un futuro migliore ai nostri cittadini e nuove prospettive di sviluppo a Caulonia».