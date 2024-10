Causio: ‘Reggina ti auguro di andare in serie B’

In amaranto da giovanissimo ed il bel rapporto con Oreste Granillo

E’ arrivato alla Reggina giovanissimo, ma quella stagione servì per iniziare il suo percorso che poi sarebbe stato straordinario. Franco Causio è stato intervistato dai colleghi di Gazzetta del Sud, ricorda quell’esperienza e parla anche di Reggina attuale: “Ho poca voglia di parlare di calcio, la situazione sta sfuggendo di mano. Non so se si riprenderà, dipenderà tutto dai contagi.

Arrivai alla Reggina che ero un ragazzino, Segato era il tecnico mentre il professore Scoglio si occupava del recupero degli infortunati, instaurai un rapporto sincero con il presidente Oreste Granillo.

Città splendida, tornei successivamente come commentatore Sky ai tempi della serie A, c’era grande entusiasmo, adesso mi auguro che gli amaranto possano tornare in B”.