È reggino il puledro che incanta l’Europa: a due anni è un campione pluripremiato- FOTO

Ha solo due anni, ma ha già scritto una pagina importante nella storia dell’allevamento equestre italiano. Si chiama MT Classic Ermes ed è un American Paint Horse nato dalla passione di un allevatore reggino.

Nel 2024 MT Classic Ermes ha vinto il suo primo campionato europeo di morfologia. Nel 2025, ha portato a casa altri due successi straordinari: prima in Italia, a Travagliato (Brescia), e poi in Germania, a Kreuth, dove si è imposto sul palcoscenico continentale conquistando nuovamente giudici e appassionati riconfermandosi campione europeo di morfologia.

Un figlio d’arte nato da una scelta vincente

Dietro il suo successo c’è una storia di visione e competenza. Mariano Tegano, già proprietario della madre OR Kidclassic Fantasy – campionessa europea e italiana – ha voluto dare vita a un nuovo progetto di eccellenza. Dopo un’attenta selezione, ha scelto come stallone MMR Jinx On Me, campione mondiale di morfologia negli Stati Uniti.

Da quell’accoppiamento studiato nei minimi dettagli è nato prima Marvel, anche lui vincitore continentale e dopo MT Classic Ermes, un puledro che ha mostrato fin dai primi mesi un’eleganza e una struttura fuori dal comune. Oggi, la sua linea, la muscolatura perfetta e l’armonia delle proporzioni lo rendono un esempio di morfologia equina da manuale.

Una squadra vincente

Accanto a MT Classic Ermes c’è una squadra di professionisti che ne ha seguito la crescita e la preparazione. Il proprietario Giovanni Iannò ha creduto nelle sue potenzialità, mentre il trainer Ivan Simeoni ne ha curato l’allenamento con rigore e sensibilità, portandolo ad esprimere il meglio in ogni competizione.

A due anni, MT Classic Ermes è già un piccolo gigante nel mondo dell’equitazione. Ma per chi lo conosce, questo è solo l’inizio. Perché dietro ogni titolo, ogni applauso, c’è una storia che parla di passione reggina, competenza e visione internazionale. È molto probabile che in futuro sentiremo ancora parlare di lui, nel 2026, infatti inizierà la sua prima stagione riproduttiva da stallone.