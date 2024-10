“C’è posta per te” arriva in Calabria: la sorpresa di Emma Marrone a due ragazzi con la sindrome di Down

La cantante ha fatto una sorpresa a due ragazzi affetti da sindrome di Down incontrandoli a "C'è posta per te". Uno dei due protagonisti di questa bella storia è un giovane calabrese

Emma Marrone torna a “C’è Posta per Te”.

La cantante ha fatto una sorpresa a due ragazzi affetti da sindrome di Down, che in comune hanno però un difetto: sono entrambi molto legati ai loro oggetti quotidiani. In comune hanno anche la grande ammirazione per Emma, di cui sono entrambi innamorati.

Leggi anche

I protagonisti di questa storia a lieto fine sono Enrico e Claudio: il primo calabrese ed il secondo napoletano. Enrico infatti è originario di Mendicino, un piccolo paese in provincia di Cosenza.

Durante la puntata andata in onda su Canale 5, ieri, sabato 23 febbraio, la vincitrice di “Amici” edizione 2010 ha chiesto ai due ragazzi di donare qualcosa a cui tengono particolarmente per avere in cambio i regali preparati da Emma appositamente per loro.

I due, inizialmente molto restii a privarsi dei loro preziosissimi oggetti, appena la cantante ha fatto vedere cosa avrebbero potuto ricevere in cambio, hanno cominciato a regalare quasi tutto al pubblico. Ma ne è valsa la pena, perché i due hanno potuto conoscere personalmente la cantante, che era ciò che più desideravano e non hanno saputo trattenere l’emozione, tra baci, abbracci e lacrime di gioia.

Emma ha poi cantato tenendo per mano i due ragazzi.

[custom_video numerazione=”1″ /]