Dopo 30 anni, il cedro calabrese ha il marchio Dop

'Riconoscimento atteso per tanto tempo. Cedro asset di sviluppo per tutta la Calabria', le parole del Governatore Occhiuto

“Ero un ragazzo, così come lo era l’assessore Gallo, quando insieme partecipavamo ai convegni organizzati dal professor Galiano sulla necessità di creare un marchio Dop per il cedro di Calabria. Dopo circa 30 anni ci si è riusciti, grazie all’impegno dell’assessore regionale all’Agricoltura, che è stato molto bravo, dell’amministrazione comunale, del Consorzio, ma soprattutto grazie all’impegno degli operatori”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa organizzata a Santa Maria del Cedro per celebrare il via libera dell’Ue al marchio Dop per il cedro di Calabria.