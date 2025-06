Serie C: Cellino spiazza tutti, Antonini annuncia ricorsi e un ex Reggina è Ds ad Ascoli

Ennesima estate caldissima per il calcio italiano

Mentre a Brescia il sindaco intensifica i contatti con il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini per provare a mantenere le rondinelle nel professionismo con il cambio di titolo, Cellino con un colpo doi scena presenta la domanda di iscrizione, scombinando quelle che sembravano carte ormai scontate. Fermo restando che a nulla servirà al fine di ottenere qualcosa perchè comunque il Brescia verrà escluso, si modificherebbero invece le posizioni di Caldiero e Ravenna.

Con la domanda di iscrizione incompleta non si procede con le riammissioni delle retrocesse dello scorso campionato di Serie C, ma con i ripescaggi e quindi sarebbe così promosso il Ravenna. Non resta che aspettare.

Respinto il reclamo del Trapani

Nel frattempo la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani, confermando la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Il presidente Antonini così su X: “Come immaginavamo, confermata la sentenza di primo grado di meno 8 punti. Ora andremo al Collegio del Coni dove siamo molto fiduciosi di vedere cambiata la sentenza totalmente“.

Il Ds Patti all’Ascoli

Dopo l’esperienza al Latina, il Ds Matteo Patti, al fianco di Taibi in quella Reggina che ha ottenuto la promozione dalla C alla B, passa all’Ascoli. E’ uomo di fiducia della famiglia Passeri, da poco nuova proproetaria del club marchigiano.