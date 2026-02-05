Reggio, ok della Prefettura ad un ‘Centro di accoglienza straordinaria’ per richiedenti protezione internazionale
Stipulata la convenzione con la Diocesi ed il Comune di Oppido. Ora l'individuazione dell'operatore economico che gestirà la struttura
05 Febbraio 2026 - 14:19 | Comunicato Stampa
È stata stipulata oggi un’importante convenzione tra la Prefettura di Reggio Calabria, la Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi e il Comune di Oppido Mamertina per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
La Convenzione attua a livello locale l’Accordo quadro tra il Ministero dell’interno e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), sottoscritto l’11 giugno 2025, finalizzato a rafforzare la cooperazione istituzionale in materia di accoglienza ed inclusione dei migranti.
L’apertura del nuovo Centro di Accoglienza Straordinaria
Conformemente all’art. 2 del già menzionato Accordo quadro, la convenzione odierna prevede che la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi metta a disposizione l’immobile sito in quel Comune, alla via Giuseppe Mazzini n. 27 (locali ex scuola), da destinare all’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
L’apertura del Centro di accoglienza straordinaria (CAS) sarà preceduta da una procedura ad evidenza pubblica, a cura della Prefettura, per l’individuazione dell’Operatore economico che, in regime di locazione con la Diocesi, provvederà all’allestimento e alla gestione del centro.