Centro congressi a Pentimele? Brunetti stizzito: ‘Tutti scienziati. Sarà un’area eventi con parco sportivo’

Quale il futuro dell’area dell’ex Fiera di Pentimele a Reggio Calabria? L’idea dell’amministrazione è quella di creare un secondo ‘Tempietto‘, con un’arena, un parco e un piccolo centro sportivo.

I lavori sono in corso, anche se procedono molto lentamente, e intanto nelle ultime settimane si è acceso in città, grazie all’idea di CityNow, un acceso dibattito rispetto alla proposte condivisa da numerosi imprenditori e professionisti, tra cui CNA, Camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio, di trasformare l’area in un polo congressuale con annessa struttura alberghiera.

Leggi anche

La visione sposata da autorevoli imprenditori non trova d’accordo l’assessore ai Lavori Pubblici di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che non nasconde il suo disappunto per le polemiche sorte negli ultimi giorni, sottolineando che il dibattito è stato sollevato proprio in prossimità della campagna elettorale, con molti “scienziati” che, a suo dire, improvvisamente si sono sentiti chiamati in causa.

“Vedo che sta venendo fuori un tema, proprio quando si avvicina la campagna elettorale, tutti scienziati… In questa città, nel momento in cui decidi di fare una cosa, ti dicono “perchè stai facendo questa cosa”, ha dichiarato Brunetti a Radio Video Touring.

L’assessore ha poi ricordato che il progetto di un Parco Urbano ludico sportivo per Pentimele è stato sviluppato tre anni fa e presentato pubblicamente attraverso render, un progetto che, secondo Brunetti, non aveva suscitato particolari reazioni in passato:

“Ricordo, sì. Nessuno ha parlato di questa benedetta fiera. Ricordo anche questo, sì”.

Il tema del recupero dell’area di Pentimele è però molto sentito anche dai rappresentanti delle imprese locali, che hanno, al contrario di quanto dichiarato Brunetti, manifestato dissenso rispetto alla realizzazione di un parco sportivo, già nel 2022.

Tra questi, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Ninni Tramontana, e il presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio, hanno rilanciato la proposta di riadattare il progetto originario di Gregotti, puntando su una struttura congressuale. Un centro congressi rappresenterebbe una risorsa strategica per la città, rafforzando l’offerta turistica e creando nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

Leggi anche

“Questa attività dei congressi la stiamo già realizzando”, ha dichiarato Brunetti, citando il progetto del Museo del Mare, che sarà dotato di una zona dedicata ai congressi, nonchè la ristrutturazione dell’ex Cinema Orchidea, anch’essa destinata ad ospitare una struttura per eventi.

“Non saranno sale da 3.000 persone, 4.000 persone, ma sono tante realtà sparse sul territorio che ci permetteranno magari di organizzare congressi, anche itineranti”, ha aggiunto Brunetti, sottolineando che la città sta puntando su una distribuzione di eventi e spazi che possano essere utilizzati in modo flessibile.

Per quanto riguarda l’area dell’ex Fiera, l’assessore ha ribadito che il progetto esecutivo è in fase di approvazione e che sono previsti spazi significativi per eventi. In particolare, è prevista la realizzazione di un’arena all’aperto con una capienza di circa 4.000-5.000 posti. Accanto all’arena, ci sarà anche un centro sportivo e una vasta area verde, destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per la comunità reggina.

Leggi anche

Brunetti immagina l’area di Pentimele come un nuovo “Tempietto“, un luogo che potrà ospitare eventi e attività per tutta la città, ma che non avrà la pretesa di competere con altre strutture di dimensioni più grandi come quelle proposte dalle alternative congressuali.

Da un lato dunque tante realtà e organizzazioni imprenditoriali hanno già manifestato la propria posizione contro l’idea del Parco Urbano ludico sportivo. Dall’altra parte l’idea dell’amministrazione comunale, che punta allo sviluppo di uno spazio per eventi e sport.