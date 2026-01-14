Turismo congressuale a Reggio, Vecchio: ‘Potenzialità enormi, ma serve un centro fieristico’

Il presidente di Confindustra RC sulle potenzialità del turismo congressuale a Reggio: 'Metro City e Regione facciano la loro parte'

Reggio Calabria, con la sua posizione strategica sullo Stretto e un patrimonio culturale e archeologico di grande valore, ha tutte le carte in regola per sviluppare un turismo congressuale di rilevanza. internazionale. La città si trova in una posizione geografica privilegiata ed è ricca di tesori storici, tra tutti i Bronzi di Riace, che ne fanno un luogo d’interesse per visitatori e professionisti.

Tuttavia, nonostante il grande potenziale, il turismo congressuale a Reggio Calabria è ancora lontano dal diventare un settore strategico di crescita. Le strutture ricettive e i centri congressuali mancano, e la politica locale ha un ruolo cruciale da giocare per colmare queste lacune.

Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, ai nostri microfoni, ha sottolineato le enormi potenzialità di Reggio per sviluppare il turismo congressuale, un settore che potrebbe diventare uno dei punti di forza economici della città.

“Il turismo congressuale a Reggio può avere un grande sviluppo, anche perché la città si presta sia come attività territoriale, sia come punto di attrazione grazie alla sua posizione geografica e ai suoi importanti siti storici e archeologici”, ha dichiarato Vecchio. La città, con il suo Museo Archeologico Nazionale e altre attrazioni culturali, potrebbe diventare una meta privilegiata per eventi, conferenze e fiere.

Tuttavia, Vecchio ha messo in luce il principale ostacolo allo sviluppo di questo settore: la carenza di strutture ricettive adeguate.

“Reggio ha bisogno di alberghi e strutture serie”, ha dichiarato il presidente di Confindustria. La città non dispone al momento di spazi adeguati per ospitare eventi di grande portata e accogliere un numero significativo di partecipanti. Inoltre, le strutture esistenti, pur avendo un grande potenziale, non sono ancora all’altezza delle aspettative che il turismo congressuale richiede.

Anche se il Teatro Cilea, uno dei simboli di Reggio, sta cercando di adattarsi per accogliere eventi di questo tipo, sono necessarie strutture specifiche. Vecchio ha sottolineato la necessità di un polo congressuale e di un centro fieristico, elementi fondamentali per una città che vuole competere a livello nazionale e internazionale.

“Abbiamo bisogno di un centro fieristico. Reggio ha sempre avuto strutture con questo fine, e se la politica, la Città Metropolitana di concerto con la Regione, si mettesse in testa di ricollocare un centro congressi, la nostra città sarebbe in grado di raccogliere e soddisfare le richieste di numerose aziende”, ha aggiunto Vecchio.

Il polo fieristico rappresenterebbe un punto centrale di sviluppo per il territorio, un luogo in grado di accogliere eventi di rilevanza internazionale, rafforzando l’economia locale e creando opportunità per le imprese, soprattutto in settori come quello del turismo, della cultura e dell’innovazione tecnologica. Le strutture che potrebbero essere riconvertite per ospitare un centro congressi e fieristico sono già presenti in città, ma manca ancora una visione strategica da parte delle istituzioni per valorizzarle al meglio.

Inoltre, Vecchio ha sottolineato un altro aspetto cruciale per il successo del turismo congressuale: la formazione professionale del personale.

“Non possiamo più permetterci un personale improvvisato. Deve essere qualificato e per essere qualificato deve essere sottoposto a corsi professionali”, ha affermato. La qualità dei servizi offerti è determinante per far crescere una destinazione congressuale e attrarre clienti internazionali.

Il futuro del turismo congressuale a Reggio Calabria dipenderà quindi da una sinergia tra politica e imprese locali. La creazione di un polo fieristico, la costruzione di nuove strutture ricettive e la formazione di personale qualificato sono passi necessari per fare di Reggio una città in grado di competere ai massimi livelli. Con il giusto impegno e una visione condivisa, Reggio Calabria ha tutte le potenzialità per diventare una destinazione leader nel panorama del turismo congressuale, puntando sulla sua unicità geografica, storica e culturale.