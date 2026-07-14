Nono centro estivo karate Calabria Fijlkam. Tra atleti e tecnici circa 200 presenti
Ancora un successo per tutto il movimento calabrese
14 Luglio 2026 - 08:41 | Comunicato
Si è svolto dal 7 al 12 luglio a Vibo Valentia, presso la location dell’hotel 501 il 9º CENTRO ESTIVO KARATE CALABRIA FIJLKAM. Seminario Tecnico di Karate federale, è stato organizzato dal Comitato Regionale FIJLKAM Calabria – Settore Karate, nelle persone di: Viola Zangara, Presidente Regionale settore Karate e Luciano Dichiera, Commissario Tecnico Regionale, ideatori e organizzatori del Centro Estivo e punti di riferimento del Karate calabrese. Il Centro Estivo, giunto al nono anno, ha visto la presenza di circa 200 atleti e tecnici, provenienti da tutta Italia. Docenti ed Atleti d’eccezione hanno coordinato la settimana degli allenamenti: M. Francesco Maffolini: già Allenatore della Nazionale Italiana e della Nazionale del Lussemburgo, e M. Antonio Califano: già Allenatore della Nazionale Italiana; Emanuele Califano: Campione del Mondo, d’Europa e d’Italia, Giuseppe Notarianni: Arbitro Mondiale WKF, Componente della commissione mondiale degli Arbitri WKF e Presidente della Commissione Italiana;
Ancora un successo quindi per tutto il movimento calabrese, che già pensa alla prossima edizione del Centro estivo, che festeggerà 10 anni dalla prima edizione.
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