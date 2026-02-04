L’altra idea di Zaha Hadid per Reggio, il centro polifunzionale è possibile? Romeo: ‘Bellissimo, ma…’

Il "gemello" del Museo del Mare attende da anni in un cassetto, in futuro ci sarà la volontà rispolverarlo e renderlo reale?

Il Museo del Mare non è l’unica grande opera che Zaha Hadid aveva in mente per Reggio Calabria.

Il progetto Regium Waterfront, infatti, aveva in serbo per la città anche un “gemello“, che se rispolverato potrebbe divenire un’opportunità straordinaria: il Centro Polifunzionale.

Questo progetto, che si sviluppa sull’area di fronte alla stazione centrale, avrebbe dovuto fare parte del piano urbanistico più ampio per rivitalizzare il lungomare e potenziare l’offerta di turismo congressuale in città.

Il centro polifunzionale, come progettato dallo studio di Zaha Hadid, includerebbe due auditorium, uno da 1100 posti e l’altro da 500, e un hotel a 4 stelle con circa 220 camere. Il tutto sarebbe stato integrato da una passeggiata sopraelevata in grado di collegare la struttura alla villa comunale.

Una navetta per il trasporto veloce via mare avrebbe poi reso ancora più attrattiva l’opera, collegando il centro della città con altre località.

Le parole di Romeo sulla fattibilità

Tuttavia, nonostante l’ambizione del progetto, il centro polifunzionale è ancora fermo, avvolto nel limbo delle grandi idee non ancora concretizzate. Carmelo Romeo, assessore delegato al Museo del Mare ha spiegato chiaramente le difficoltà legate alla realizzazione del progetto gemello di quello che oggi, dopo anni, sta iniziando a vedere la luce:

“Come idea è senz’altro bellissima, ma siamo su un rendering. Quello che per anni è stato anche il Museo del Mare che ha fatto innamorare tutti noi reggini, ma purtroppo era poco concreto, non cantierabile”.

Un’idea che affascina, ma che deve fare i conti con la mancanza di risorse concrete.

L’assessore ha ricordato anche come in passato ci fossero risorse destinate a realizzare il Museo del Mare, ma che la città non avesse la possibilità di portare avanti un progetto così ambizioso a causa di necessità più urgenti a cui le risorse sono state destinate (il riferimento va al Decreto Reggio).

E per quanto riguarda il centro polifunzionale:

“Per realizzare questa opera, serve un finanziamento importante, almeno tra i 150 e i 180 milioni di euro“, ha dichiarato Romeo, sottolineando che senza questi fondi sarà difficile dare vita a un progetto di tale portata.

Il futuro del progetto

La città si trova davanti a una grande opportunità, ma anche a un grande ostacolo: la mancanza di finanziamenti concreti e la necessità di un impegno che vada oltre le grandi idee. La domanda che sorge spontanea è se il Comune avrà la forza e la determinazione per raccogliere il testimone e portare avanti un progetto che potrebbe trasformare il volto di Reggio Calabria, rendendola protagonista nel panorama internazionale.

La palla passerà alla nuova amministrazione, che dovrà decidere se dare vita a un altro capitolo fondamentale nella storia della città.