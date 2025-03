L’altra idea di Zaha Hadid per Reggio: Romeo non esclude un’ipotetica realizzazione

"Il progetto gemello del Museo del Mare non è mai stato finanziato" ha ricordato l'assessore senza escludere che possa accadere in futuro

I reggini si sa, oltre ad avere la testa dura ed il cuore tenero, hanno anche una memoria di ferro. E così anche ciò che sembra ormai dimenticato e perduto, di punto in bianco salta nuovamente fuori. È il caso dell’altra idea di Zaha Hadid per Reggio Calabria. L’archistar internazionale, infatti, nell’ambito del suo “Rhegium Waterfront” non aveva disegnato unicamente il costruendo Museo del Mare, ma anche un’altra magnifica opera che, svariati anni fa, CityNow aveva raccontato ai lettori: il Centro Polifunzionale.

Leggi anche

Il centro polifunzionale di Zaha Hadid per Reggio Calabria

Con la posa della prima pietra nel cantiere di quello che sarà il “Centro delle culture del Mediterraneo“, è tornato a galla anche il progetto del centro polifunzionale che, in molti, nei render scambiano per il Museo del mare, non essendo proprio a conoscenza dell’esistenza di un secondo progetto per la città che riguarda un’area più a sud rispetto a quella che dovrebbe essere realizzata entro il 2027 nel quartiere Candeloro.

Secondo il progetto preliminare “Regium Waterfront” dello studio Zaha Hadid Architects l’area 1, con la quale viene identificata la zona destinata alla creazione del centro polifunzionale, “sul tratto di lungomare di fronte alla stazione centrale, compreso tra il parco Magna Grecia e la foce del Calopinace. Il centro era stato immaginato con un accesso sopraelevato, direttamente collegato con la Villa Comunale. E l’amministrazione Scopelliti aveca richiesto anche l’inserimento di un struttura ricettiva di lusso.

Per questo motivo, uno dei tre corpi di fabbrica inizialmente destinati al centro polifunzionale, è stato riprogettato per ospitare due auditorium (rispettivamente da 1100 e da 500 posti) entrambi suddivisibili in sale minori per una massima flessibilità di utilizzo. Gli altri due sono stati accorpati e riprogettati per ospitare un hotel a 4 stelle da circa 220 camere.

Leggi anche

Romeo: “Il progetto gemello del Museo del Mare non è mai stato finanziato”

Ma come si è arrivati a parlare nuovamente del centro polifunzionale, da lungo tempo chiuso nei cassetti dei progetti che Reggio non ha ancora visto nascere? Grazie ad un lettore che, nel corso dell’ultima puntata di Live Break ha posto l’attenzione proprio sul progetto dell’albergo, che tornerebbe molto utile alla città. Per rispondere alla domanda, l’assessore Romeo ha dichiarato:

“Il Centro Polifunzionale è un progetto autonomo, distinto dal Museo del Mare. Quel progetto gemello non è mai stato finanziato, ma ciò non toglie che possa esserlo in futuro, qualora si trovassero i fondi necessari”.