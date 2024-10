Centro Studi MAD e Hospice Via delle Stelle presentano DreaM.a.Dance

Il Centro Studi M.A.D. insieme con HOSPICE “Via delle Stelle” di Reggio Calabria, Mercoledì 21 Giugno 2017 presso il Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria presentano DreaM.A.Dance 2017 SHOW, aprite gli occhi e cominciate a sognare.

DANZA/ MODA/ SOLIDARIETA’

DreaM.a.Dance 2017 SHOW pro HOSPICE – Aprite gli occhi e cominciate a sognare – è il nuovo spettacolo del Centro Studi M.A.D. con la Direzione Artistica di Alessia Pizzichemi , che andrà in scena MERCOLEDì 21 Giugno 2017 presso il Teatro Cilea e il cui ricavato sarà, appunto, interamente devoluto in favore dell‘Hospice.

Tre tempi, circa 2 ore di spettacolo, originali coreografie che spaziano dalla danza classica alla moderna, dalla contemporanea a quella urbana.

Allo spettacolo prenderanno parte tutti gli allievi della Scuola di Danza, la Direttrice Artistica Alessia Pizzichemi, la Maestra Alberta Palmisano, la Maestra Francesca Melillo e ospite d’onore sarà JAMES PETT Artista di grande esperienza e straordinario interprete, danzatore della Wayne McGregor Random Dance, compagnia dell’autore innovativo e portatore di ideologie gestuali d’avanguardia.

“Insomma, un anno intero concentrato in un giorno, quello che mostrerà sul palco del Teatro Cilea, tutta la nostra passione e il nostro lavoro.”

Ancora una volta il Centro Studi M.A.D. sarà insieme all’HOSPICE per un unico grande obiettivo promuovere attraverso la Danza, soprattutto tra i giovani, l’educazione alla solidarietà, propedeutica alla cultura del volontariato, esaltando i valori di generosità, altruismo e rispetto dell’altro.

L’augurio è che i reggini e non solo, sostengano l’ Hospice come hanno già fatto in passato, diventando protagonisti di questo spettacolo perché “tra l’ attesa e il compimento in mezzo c’è tutto il resto” .

Siamo convinti che ogni piccolo obiettivo che l’ Hospice raggiunge è merito di un piccolo gesto e il Centro Studi M.A.D. ne fa uno per dare il suo piccolo contributo.

“Ogni piccolo gesto consente all’ Hospice di sopravvivere in questo momento, tra difficoltà economiche ed inadeguate politiche di intervento da parte delle istituzioni, perché non è sufficiente aggiungere giorni di vita, bisogna aggiungere vita ai giorni che rimangono”; e inoltre ad abbattere quei muri che spesso isolano i giovani e offrire una possibilità per la loro educazione in un momento dove i modelli proposti sono negativi ed anche il settore scolastico pare in difficoltà.

Curato con ammirevole dedizione sarà anche l’aspetto legato alla beneficenza. Non soltanto l’incasso della serata verrà devoluto all’ Hospice, previste infatti una serie di partnership di livello nazionale. Infatti attualmente siamo onorati per la disponibilità, la sensibilità e la generosità di TUTTI i nostri PARTNER , fra i quali GABETTI-Reggio Calabria- che ha aderito all’operazione “Sostieni il Talento” mettendo a disposizione una Borsa di Studio per l’ intero A.A. 2017/2018 al Centro Studi M.A.D., la VIOLA Basket che per il secondo anno consecutivo sostiene con fiducia le nostre iniziative, CAFFAREL che omaggerà, all’ingresso, tutti gli invitati con i suoi storici e dolcissimi Gianduiotti, JENNIFER brand francese emergente del quale sfileranno alcuni capi, SUD MEDICAL importante realtà Reggina nel settore dell’ ortopedia, SEMAR Elettroforniture e CFF IMPIANTI 2 eccellenze della distribuzione sia al dettaglio che all’ingrosso di tutto ciò che riguarda il pianeta Elettricità e dell ‘ Impiantistica, FUGACEmente Escape Room Reggio Calabria, la Ludoteca l’Elefante che curerà il servizio baby sitting rivolto alle piccole allieve della scuola, CARTOON DISNEY, LA GIARA, BARBECUE.

E per chi ama un classico come la T- shirt una sorpresa tutta targata#imadancer. Musica, Danza e Moda, ospiti internazionali e attività benefica nei confronti di una struttura essenziale per Reggio Calabria come Hospice. Ci auguriamo siano i presupposti ideali per non far mancare la propria partecipazione.

“Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di SOGNARE e di correre il rischio di vivere i propri sogni” recitava Paulo Coelho,

-I sogni sono una cosa serissima, quand’ è che abbiamo stabilito che seguire i propri sogni è sbagliato, e che è meglio dedicarsi a qualcosa di più serio? I sogni sono una cosa serissima.

Naturalmente la Danza la farà da padrona, accompagnata dalla solidarietà, ma è proprio sull’importanza dei sogni, quelli ad occhi aperti, che si concentra lo spettacolo di quest’ anno, destinato ad emozionare grandi e piccini, vuole ricordare e trasmettere attraverso la MUSICA e la DANZA come nulla sia davvero impossibile quando lo vuoi davvero, quando ci credi con tutto te stesso.

Nella vita di ognuno di noi c’è un sogno da realizzare. A volte più di uno. Ognuno di noi cresce con il desiderio di realizzare i propri sogni, ma purtroppo non tutti ci riescono davvero, perché ad un certo punto della nostra vita il buon senso ci spoglia della magia di cui ci eravamo innamorati da bambini e ci priva dei sogni che coltivavamo con amore infantile…CI INARIDISCE. Inseguire i propri sogni non è sbagliato, è sbagliato non imparare il valore dell’ impegno, semmai, lo sforzo e il duro lavoro costruiscono un ponte tra i sogni e la realtà; chi fa sforzi continui, è sempre pieno di speranza. Per questo Vorremmo invitare i giovani a riflettere su queste parole

Passione, non c’è vita senza passione e questa la potete cercare solo dentro di voi, guardatevi dentro e lì la troverete

Gioia, quello che rende una vita riuscita è gioire di ciò che si fa.

Coraggio, è fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere credendo in voi stessi, sbagliare è semplicemente una cosa naturale ma è necessario non farsi sconfiggere e dare sempre il 1000%

Successo; è realizzare nella vita ciò che si è , nel modo migliore; se seguite gioia e passione allora si può parlare anche di successo.

Sacrificio, non è una brutta parola ma l’ essenza della vita, la porta per capirne il significato. Gli anni che state vivendo sono importanti, dovete allenarvi bene adesso, da questo dipende il vostro futuro. Non credete a ciò che arriva senza sacrificio

Abbracciate i vostri sogni e inseguiteli

Vi aspettiamo nel nostro Sogno

DreaM.a.Dance 2017 show

POSTI LIMITATI

INFO TICKETS

Info e prenotazione Biglietti 345/6047766 info@centrostudimad.com