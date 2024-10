Vaccini a Reggio, docenti e ATA in fila per dosi di AstraZeneca e Pfizer – FOTO

Insegnanti, docenti e personale scolastico in queste ore sono in attesa della somministrazione del vaccino anti Covid. A Reggio Calabria, tra i punti vaccinali in città, c’è quello dello ‘Spanò Bolani‘, scuola media diretta dal dott. Giuseppe Romeo, da poco centro operativo vaccinale. Due i vaccini somministrati ai tanti docenti in via Lemos, l’AstraZeneca e il Pfizer.

SCUOLA SPANO’ BOLANI, PERSONALE SCOLASTICO IN FILA PER IL VACCINO

“Attendevamo da tempo la vaccinazione massiva del personale scolastico. Una vaccinazione dovuta ad una categoria essenziale per il Paese. Scuola e sanità sono due colonne portanti del sistema sociale. Non si può andare avanti senza salute e non si può prescindere però dall’istruzione”.

Il dirigente scolastico dell’istituto Giuseppe Romeo spiega il lavoro che si sta svolgendo all’interno dei locali.

“Tra oggi e domani verranno vaccinati oltre 400 operatori scolastici della scuola ‘De Amicis – Bolani‘ nonchè dell’istituto comprensivo Galileo – Pascoli. Il tutto organizzato con turni e blocchi di dieci persone ogni mezz’ora in modo da evitare assembramenti e in modo da garantire il distanziamento sociale. Anche gli operatori sanitari che somministrano il vaccino hanno bisogno di tranquillità durante lo svolgimento del proprio lavoro. L’ASP di Reggio Calabria ha prontamente accettato il nostro invito e la nostra proposta e attraverso la collaborazione con i dirigenti del Dipartimento abbiamo messo in piedi un’ottima organizzazione”.

Terminati i vaccini ad insegnanti ed operatori scolastici si passerà ai tirocinanti della Mediterranea.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESENTE ALLO SPANO’ BOLANI

“Per il secondo giorno torniamo nei locali della scuola ‘Spanò Bolani’ e devo congratularmi con il dirigente Romeo – spiega il consigliere Mario Cardia – I docenti ed il personale scolastico hanno tutti mantenuto finora un comportamento esemplare. Abbiamo visto nell’ultimo mese scene vergognose a Palazzo Campanella e su questo l’amministrazione ha intrapreso importanti azioni. Per questo contiamo entro fine mese di aprire un centro vaccinale al Cedir”.

Leggi anche