Regionali, grande evento del cdx per Occhiuto. Cannizzaro: ‘Tajani in Calabria per la quinta volta in un anno’

“Quella di domani sarà la grande festa del CentroDestra, la grande festa di tutta la Calabria, per la volata finale che porterà Roberto Occhiuto ad essere riconfermato Presidente della Regione!”

A dirlo è Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia Calabria, a proposito del grande evento di domani pomeriggio a Lamezia Terme, dove approderanno i tre big del Governo nazionale, la Premier Giorgia Meloni ed i Vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

L’impegno costante di Antonio Tajani

“Per il nostro leader e Segretario nazionale Antonio Tajani sarà la quinta volta in Calabria in appena un anno, l’ultima appena due mesi fa, nel corso degli Stati generali del Sud, quando Reggio Calabria è stata raggiunta da tutto lo stato maggiore di Forza Italia.

Questo – evidenzia l’onorevole Cannizzaro – è un fatto che non deve passare in secondo piano, perché non è successo in nessun’altra regione d’Italia di avere un’attenzione così costante e partecipata da parte di un leader di Partito, che al contempo ricopre cariche così alte e delicate come Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri.

Colgo quindi l’occasione per ringraziare ancora una volta Antonio, un vero amico della Calabria, che ha questa terra nel cuore non per modo di dire, per slogan, ma davvero, come dimostrano i fatti.

L’appuntamento a Lamezia Terme

Non ci resta dunque che confluire tutti a Lamezia Terme – conclude il deputato – per far sentire ai tre vertici del Governo tutto il calore e l’entusiasmo che la Calabria sa dare!”