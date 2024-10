Brogli a Reggio – Centrodestra in piazza, Cannizzaro: ‘Calpestata la dignità dei cittadini’ – FOTO

Scende ancora in piazza per le vie del centro città, il centrodestra reggino per chiedere le dimissioni di Falcomatà

Centrodestra unito nella protesta in piazza contro i brogli elettorali che hanno travolto Palazzo San Giorgio. Non va giù ai leader di partito e ai consiglieri d’opposizione la vicenda che ha portato all’arresto del consigliere comunale Nino Castorina e del presidente di seggio Carmelo Giustra e per questo chiedono il ritorno alle urne dopo le dimissioni del sindaco Falcomatà.

Dopo la manifestazione di qualche settimana fa del comitato ‘Reggio non si broglia‘, questa volta sulla via principale del centro città, protestano i partiti del centrodestra reggino.

Leggi anche

CENTRODESTRA COMPATTO, CANNIZZARO AFFONDA: ‘CALPESTATA LA DIGNITA’ DI OGNI CITTADINO’

Presente in piazza anche l’on Francesco Cannizzaro.

“Abbiamo risposto presente ad un appello promosso dai consiglieri comunali del centrodestra che in maniera unitaria sono voluti scendere ancora in piazza per evidenziare le malfatte di questa amministrazione, i vari disservizi che ancora continuano ad insistere nel territorio a distanza di sei anni. L’iniziativa di oggi vuole però vuole evidenziare le malfatte in occasione delle elezioni comunali. Rimaniamo basiti perchè questa città oggi grazie ai gravissimi fatti viene intaccata non solo la democrazia ma anche la dignità del cittadino reggino”.

Per il parlamentare reggino dunque vi è una responsabilità non solo politica ma anche etica e morale.

“L’ufficio elettorale è stato inquinato, questo è certo. A Reggio c’è un dato, ovvero che hanno votato i defunti e persone che non si sono mai recate alle urne. E’ solo l’inizio di una lunga serie di iniziative”.

Leggi anche