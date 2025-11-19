Verso le comunali, Forza Italia chiama a raccolta il cdx: ‘Lavoriamo ad un programma condiviso’

Su proposta di Forza Italia, si sono riuniti i coordinatori cittadini dei partiti reggini di centrodestra: Ersilia Cedro per Fratelli d’Italia, Antonino Maiolino per Forza Italia, Armando Neri per la Lega, Riccardo Occhipinti per l’UdC, mentre per Noi Moderati si è collegato da remoto il delegato Vito Pitaro.

Il primo incontro si è svolto presso la sede di Forza Italia Reggio Calabria. I rappresentanti della coalizione hanno deciso di avviare un formale tavolo di concertazione in vista delle prossime, imminenti, elezioni comunali.

Il programma della Coalizione di centrodestra

“È nostra intenzione condivisa costruire insieme un programma articolato da sottoporre alla Città. L’unico obiettivo di questo tavolo è gettare le basi in maniera sinergica di un programma elettorale serio e sostenibile – hanno dichiarato congiuntamente i cinque rappresentanti politici -. Partiremo dalle criticità da risolvere e dalle potenzialità che il nostro territorio offre. Apriremo il confronto anche ad associazioni del terzo settore, associazioni politiche culturali, ordini professionali, imprese, per un doveroso coinvolgimento che dia contributi contenutistici di valore, affinché anche grazie alla collaborazione con le realtà del territorio possiamo arricchire il programma politico del centrodestra di Reggio Calabria”.

Obiettivi e priorità

“Questo è solo l’inizio – hanno aggiunto i rappresentanti dei partiti a margine della riunione.

Si è trattato del primo di una serie di fondamentali incontri che serviranno ad unire le idee e sviluppare al meglio le proposte, creando un programma univoco, che sia efficace e sostenibile. Partiamo da una base condivisa e ben ancorata a determinate priorità: servizi primari, decoro urbano, politiche giovanili; aspetti che con l’attuale Amministrazione hanno rappresentato costantemente un deficit”.

“Intendiamo offrire ai reggini la miglior proposta elettorale che ci sia mai stata. Reggio non merita smacchi come quelli subiti dal peggior sindaco della storia. La Sinistra ha distrutto il futuro di Reggio, a noi l’arduo (ma possibile) compito di ricostruirlo”.