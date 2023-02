'Cercasi commesso, astenersi calabresi', il cartello fa infuriare Parpiglia: 'Frase di m***'

Il reggino Gabriele Parpiglia ha pubblicato una storia su Instagram che raffigura un cartello con l’incredibile frase ideata da un supermercato del Trentino per assumere personale.

Il noto giornalista non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio pensiero. Di seguito il commento di Parpiglia:

“Da tempo avevo detto stop alle risse social. Preferisco quelle in tribunale (tra l’altro giovedì ho vinto una causa contro una persona che mi ha diffamato sui social e ha pagato tutto, soldi dati ovviamente in beneficenza). Però questa frase di merda non passa. Succede a Fai della Paganella che è un comune italiano di 920 abitanti della provincia di Trento. Spero davvero che venga rimossa subito. E spero che chi è stato mandato via, possa riprendere il suo lavoro. Ps : a te che hai chiesto questi requisiti ti dico che è meglio astenersi dagli ignoranti pezzi di merda”.