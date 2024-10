Falcomatà saluta Tarzia: ‘Ha saputo interpretare il suo ruolo oltre l’esecuzione del mandato’

“La Presidente Tarzia è stata un riferimento importante per l’intero sistema giudiziario reggino. La sua recente nomina alla Presidenza del Tribunale di Messina è una splendida notizia per la sua carriera professionale, ma una pesante perdita per la giurisdizione della nostra Città. A lei rivolgiamo un caloroso saluto, ringraziandola per la sua preziosa opera di servizio nei confronti del nostro territorio, testimoniata in occasione dell’odierna cerimonia di commiato dal calore e dall’affetto espressi da tanti operatori del diritto, tra i quali anche la nuova Presidente Chiaravalloti cui rinnovo gli auguri di buon lavoro”.