Cesare Pellegrino, Ds della Domotek: ‘Siamo pronti per i play-off’

Con la Regular Season conclusa e il secondo posto in classifica conquistato, il direttore sportivo della Domotek, Cesare Pellegrino, traccia un bilancio di una stagione straordinaria e guarda con ottimismo ai play-off. Pellegrino, gloria infinita del basket locale e nazionale, ha espresso soddisfazione per il percorso della squadra, sottolineando il merito dei ragazzi, dello staff tecnico e della società.

Una stagione da incorniciare

“Si riparte con un secondo posto e tanti bei progetti per il futuro”, ha esordito Pellegrino. “Siamo soddisfattissimi di questa stagione, che è stata ad altissimo livello sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico e umano. Non ci aspettavamo un tale livello di gioco, ma i ragazzi hanno dimostrato di meritare appieno questo risultato”.

La Domotek ha chiuso la Regular Season al secondo posto in un campionato molto competitivo, confermandosi tra le protagoniste della serie. “Siamo partiti in punta di piedi, senza troppe pretese, ma piano piano abbiamo dimostrato di essere una squadra solida e capace di competere con chiunque. Questa crescita è merito dei ragazzi, dello staff tecnico e di tutta la società”, ha aggiunto Pellegrino.

Le scelte vincenti e il mercato

Pellegrino ha poi parlato delle scelte fatte durante la stagione, sia in campo che sul mercato. “Abbiamo fatto tante scelte vincenti, e anche il mercato ci ha dato ragione. All’inizio, molti ci guardavano con scetticismo, ma abbiamo dimostrato che il secondo posto non è stato un caso. Siamo una squadra che sa fare la differenza”.

Un pensiero speciale è andato a Lorenzo Esposito, uno dei pilastri della squadra, purtroppo infortunatosi nell’ultima partita della Regular Season. “È un grandissimo dispiacere vedere Lorenzo fuori per un grave infortunio. Stiamo lavorando con lo staff medico per capire la migliore soluzione, ma speriamo di riaverlo al più presto. La cosa più importante è che siamo riusciti a portare la grande pallavolo a Reggio Calabria”.

Il pubblico di Reggio: una passione ritrovata

Pellegrino ha voluto ringraziare il pubblico di Reggio Calabria, che ha seguito la squadra con crescente entusiasmo durante tutta la stagione. “Il pubblico si è ri-innamorato di questa squadra, di questa società e di questi ragazzi. C’è stata una crescita graduale, mese dopo mese, e oggi possiamo dire di avere un tifo straordinario. Rispetto al passato, quando la pallavolo era vista più come una moda, oggi c’è una passione vera e sincera”.

I play-off e la sfida contro il Lecce

Ora la Domotek si prepara ad affrontare i play-off, con l’obiettivo di andare il più lontano possibile. “Adesso viene il bello. Vogliamo giocarci questa possibilità fino alla fine. Partiremo con il primo turno contro il Lecce, una squadra che abbiamo già battuto due volte in stagione. Hanno delle individualità importanti, ma anche alcune pecche, soprattutto nel servizio e nel muro-difesa. Noi abbiamo tutti i presupposti per ripeterci e fare una grande gara”.

Pellegrino ha sottolineato l’importanza dei play-off come momento di rilancio per la squadra. “I play-off portano nuova linfa, sia fisica che mentale. I ragazzi si meritano di andare avanti, e noi faremo tutto il possibile per sostenerli”.

Un gruppo solido e unito

Infine, il direttore sportivo ha voluto lodare il gruppo, sia per le prestazioni in campo che per l’atmosfera che si è creata nello spogliatoio. “Siamo molto soddisfatti del gruppo che si è venuto a creare. Non è solo una questione di vittorie, ma di spirito di squadra e voglia di fare. Un grande merito va ad Antonio Polimeni, che ha saputo plasmare un gruppo nuovo di zecca, dandogli una identità e una modalità di gioco vincente”.

Con queste parole, Cesare Pellegrino ha chiuso il suo intervento, lanciando un messaggio di fiducia e determinazione per i play-off. La Domotek si prepara a vivere un’altra avventura, con l’obiettivo di regalare altre emozioni ai tifosi e continuare a scrivere pagine importanti della pallavolo reggina.