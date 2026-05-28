Cessione Reggina: Matt Rizzetta conferma la trattativa. Il comunicato

"Dialoghi tra le parti concreti e in fase avanzata"

Un comunicato sulla pagina ufficiale del Campobasso per rassicurare i tifosi molisani e annunciare a quelli della Reggina che la trattativa oltre ad esserci è anche in fase avanzata:

“Il Campobasso FC comunica che il presidente Matt Rizzetta ha già provveduto a garantire integralmente tutte le somme necessarie per l’iscrizione del Club al prossimo campionato di Serie C 2026/2027.

In questi giorni, il management rossoblù è al lavoro in maniera costante e coordinata per completare ogni adempimento previsto dalla normativa federale, predisponendo tutta la documentazione richiesta e portando avanti le procedure necessarie entro i termini fissati dalla Lega Pro per il prossimo 16 giugno.

La società desidera quindi rassicurare tifosi, sponsor e territorio sul fatto che il percorso relativo all’iscrizione del Campobasso FC stia proseguendo con la massima attenzione , serietà e piena copertura economica da parte della proprietà.

Contestualmente, in merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore relative alla Reggina, si conferma l’esistenza di interlocuzioni in corso che vedono coinvolto un gruppo legato al presidente Matt Rizzetta.

Si tratta di una trattativa attualmente coperta da accordi di riservatezza e rispetto alla quale, proprio per senso di responsabilità, non verranno alimentate aspettative o anticipazioni non supportate da passaggi ufficiali.

Pur confermando che i dialoghi tra le parti siano concreti e in fase avanzata, il Club ritiene corretto mantenere prudenza fino all’eventuale definizione dell’operazione.

Resta invece totale e prioritario l’impegno della proprietà nei confronti del Campobasso FC, della sua programmazione sportiva e della continuità del progetto rossoblù”.