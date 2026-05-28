Reggina: dopo il comunicato arriva anche il post di Matt Rizzetta
Esce allo scoperto il presidente del Campobasso in trattativa con Ballarino
28 Maggio 2026 - 22:39 | Redazione
Un comunicato in cui Matt Rizzetta rassicura i tifosi del Campobasso sull’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C e quelli della Reggina su una trattativa in corso e in stato avanzato. Adesso arriva anche il post sul profilo social personale con poche righe ma significative.
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