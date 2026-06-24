Cessione Reggina, Pedullà: ‘Emerse alcune criticità relative al monte debitorio’

Si attende la firma che invece continua a ritardare. Per il passaggio di proprietà della Reggina da Ballarino a Lotito, ci sarà ancora da aspettare. Alfredo Pedullà conferma approfondimenti legati ad alcune pendenze venute fuori nel corso del controllo della documentazione: “Non ci sono ancora le firme per il trasferimento delle azioni della Reggina da Ballarino al gruppo rappresentato da Claudio Lotito. Tutto questo perché negli ultimi giorni sarebbero emerse alcune criticità relative al monte debitorio che hanno rallentato la trattativa.

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Ma tutto dovrebbe essere sistemato nelle prossime 48 ore, l’orientamento è quello di andare alle firme entro il weekend dopo diversi rinvii. Utilizziamo il condizionale perché siamo in ritardo rispetto alla tempistica, ma si tratta di contrattempi spesso preventivabili. Possiamo aggiungere che l’accordo per la svolta societaria è di 1,6 milioni, debiti inclusi“.