Cessione Reggina: non c’è solo Rizzetta. Ballarino ragiona su più proposte

Nelle ultime settimane si è parlato molto, moltissimo della trattativa in corso tra Ballarino e Matt Rizzetta, forse quasi esclusivamente di quella. Sono venute fuori cifre, ipotesi, proposte e controproposte. Una vicenda che dovrebbe conoscere nuovi sviluppi già nei prossimi giorni. Ma la domanda che ci si pone oggi è: siamo sicuri che quella legata a Rizzetta sia l’unica strada che Ballarino sta portando avanti per il futuro della Reggina?

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La pista che porta al gruppo rappresentato da Matt Rizzetta resta quella più esposta mediaticamente. È quella di cui si è discusso di più, quella attorno alla quale si sono concentrate indiscrezioni, valutazioni e attese. Ma accanto a questo discorso, nei giorni scorsi, vi avevamo raccontato anche di altri interessamenti significativi, seppur rimasti nell’anonimato. Situazioni rimaste lontane dai riflettori, non manifestatesi a livello mediatico, ma non per questo prive di peso.

In questa fase, il patron amaranto sembrerebbe muoversi su più tavoli. Con interlocuzioni diverse e scenari ancora tutti da definire.

Possibile nuova apertura con imprenditori reggini

Tra le piste da tenere in considerazione ci sarebbe anche quella legata a un gruppo di imprenditori reggini. Un discorso avviato in precedenza e che, secondo quanto risulta, potrebbe conoscere una nuova apertura. Magari su basi differenti rispetto alla prima fase. Magari con cifre diverse, sulle quali si potrebbe tornare a ragionare. Nulla, al momento, può essere dato per chiuso. Ma il fatto che certi dialoghi possano tornare attuali conferma come la situazione sia più articolata di quanto appaia all’esterno.

Ballarino valuta, ma la Reggina ha bisogno di tempi chiari

Ballarino, dunque, sembrerebbe avere davanti più proposte. Sarà lui, e soltanto lui, a decidere quale possa essere la soluzione più conveniente, opportuna e solida per il futuro del club. Conveniente dal suo punto di vista economico. Opportuna sul piano societario. Solida, soprattutto, per garantire alla Reggina un percorso credibile.

Perché oltre alle trattative, alle cifre e ai nomi, c’è una società che deve programmare. C’è una tifoseria che attende risposte. C’è una stagione da preparare senza perdere altro tempo. Valutare è legittimo. Trattare è necessario. Ma adesso serve arrivare a una decisione.

La Reggina non può restare troppo a lungo in questa fase sospesa. Qualunque sia la strada scelta, l’auspicio è che lo si faccia il prima possibile.