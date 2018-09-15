Cetaceo spiaggiato sulle coste del reggino – FOTO e VIDEO
Probabile capodoglio di almeno 15 metri ritrovato a pochi metri dalla spiaggia di Spropoli, frazione di Palizzi: allertate le autorità
15 Settembre 2018 - 09:55 | di Vincenzo Comi
Sembrerebbe un cetaceo (probabilmente un capodoglio) di almeno 15 metri quello ritrovato questa mattina a pochi metri dalla piccola spiaggia di Spropoli, frazione di Palizzi (RC). Ancora da accertare le cause dell’arenamento dell’animale nonchè le sue condizioni di salute (che al momento non appaiono affatto buone).
Al momento i pescatori del luogo hanno allertato le autorità competenti che stanno giungendo sul posto.
Di seguito le foto a cura di Emanuela Martino
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