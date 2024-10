Cevoli: ‘Gruppo sereno, ho incontrato Gallo’. Poi parla di Doumbia, Bellomo, Baclet e Martiniello

La partita che può valere l’accesso ai play off. Passaggio fondamentale quello di domani nel match che la Reggina giocherà contro la Casertana e che può veramente segnare il passo decisivo. Ne parla nella consueta conferenza stampa di presentazione, il tecnico Roberto Cevoli: “La vittoria della Cavese non se lo aspettavano in tanti. Adesso rispetto a quello che dicevo la settimana scorsa riguardo quota 48, la stessa potrebbe non bastare.

Vincere con la Casertana sarebbe l’ideale, un grande passo, ma bisognerà a questo punto dare un’occhiata a quello che succede sugli altri campi.

Avevo parlato di uno scoramento del gruppo, ma anche voglia di rivincita e desiderio di vittoria. Il successo di Cava in questo senso ci dà una spinta ulteriore ed anche in questa settimana si sono allenati bene e più serenamente, molto carichi e possibilisti di poter raggiungere un risultato importante.

Stiamo cercando di recuperare tutti, tranne Zibert che non sarà della partita, per il resto c’è un buon recupero e questo sarà importante per il finale.

Conosco la tifoseria di Reggio Calabria meglio di altri, non ho mai avuto dubbi sul loro sostegno, ma dobbiamo essere noi a trascinare la gente. Giocando un match equilibrato, con la testa.

Bellomo secondo me è un trequartista, che va lasciato libero di svariare dove meglio crede, di qualità, ma anche di grande sacrificio. La sua posizione ideale è quella dietro agli attaccanti o anche dietro un solo attaccante.

Martiniello è un ragazzo che si sta impegnando molto e si sta dando tanto da fare, c’è bisogno di tutti, lui avrà la possibilità come gli altri, puntiamo sulla compattezza ed anche l’inserimento di giocatori in questo finale va dosato, la sua determinazione è sopra la media e questo lo consideriamo.

Baclet sta bene e non ha alcun problema, Doumbia molto meglio e verrà convocato, considerato però che da quando sono rientrato io si è allenato poco.

La partita è difficile e per caratteristiche dobbiamo fare una gara di attesa e pazienza, per un insieme di fattori può venire fuori un match tipo quella con la Cavese.

Oggi ho incontrato Gallo, mi ha rassicurato su tante cose, ci siamo confrontati ed ora tutti concentrati a raggiungere l’obiettivo”.

