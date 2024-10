La Reggina chiama i tifosi al grido di: ‘Riempiamo il Granillo’

C’è voglia di partecipare, tutti insieme come un tempo per il raggiungimento dell’obiettivo. La Reggina vuole a tutti i costi i play off e per riuscire ad entrare all’interno della griglia, sarà di fondamentale importanza la gara di domani contro la Casertana.

Il presidente Gallo in questo senso si è già espresso ed anche nella conferenza stampa che ha presentato il nuovo DG, ha fortificato il concetto riguardo ambizioni e futuro.

Sulla pagina facebook della società un video motivazionale e poi poche righe per caricare l’ambiente e invitare tutti al Granillo: -1 a Reggina-Casertana

? Acquista il tuo biglietto. Al Granillo biglietteria aperta fino alle 20

? Riempiamo il Granillo

