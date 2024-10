Novità ma non moltissime nella formazione che Cevoli schiera per il match di questa sera contro il Potenza. Sarà sempre Confente a difendere i pali della porta amaranto, in difesa Kirwan, Conson, Solini e Mastrippolito, in mezzo Zibert, Marino e Salandria, Tassi ed Ungaro in avanti supportati da Franchini che benissimo ha fatto, oltre al gol, con il suo ingresso in campo contro il Siracusa.