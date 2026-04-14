Al Centro Sportivo Pietrastorta il 1° Memorial Michele Punturieri

Una giornata di sport, ricordo e condivisione per tenere viva la memoria di Michele Punturieri. Sabato 18 aprile il Centro Sportivo Pietrastorta ospiterà il 1° Memorial Michele Punturieri, un evento pensato per trasformare il ricordo in energia positiva, aggregazione e spirito sportivo.

Al centro della giornata ci sarà un torneo di calcio a cinque misto, organizzato come momento di incontro e partecipazione, nel segno di Michele e dei valori dello sport. Un appuntamento che punta a coinvolgere amici, familiari e cittadini in un clima di vicinanza e comunità.

Il programma prenderà il via alle ore 14.30 con l’inizio del torneo. Nel pomeriggio spazio anche ai più piccoli con l’animazione bimbi prevista alle 17.00, mentre alle 18.00 è in programma la live music. La giornata si concluderà alle 20.30 con la premiazione e il buffet.

La quota di partecipazione al torneo è di 15 euro, mentre l’ingresso sarà libero.

Un memorial che vuole essere non solo un evento sportivo, ma anche un modo concreto per stare insieme, ricordare e rendere omaggio a Michele attraverso una giornata fatta di presenza, affetto e partecipazione.

Lo slogan del torneo è: “Non importa se non segni un goal dal 2015… l’importante è esserci”.