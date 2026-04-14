I Giovani Democratici: ‘Cannizzaro rispolvera il passato e vuole fare tornare indietro Reggio’

“L’inaugurazione della nuova sede di Reggio Futura ha riportato al centro del dibattito politico il cosiddetto “Modello Reggio” e i suoi protagonisti. Le dichiarazioni di Francesco Cannizzaro, che rivendica con orgoglio il rapporto politico con Giuseppe Scopelliti, sollevano evidenti questioni di coerenza e opportunità. Si tratta di una scelta che richiama una stagione amministrativa segnata da gravi difficoltà finanziarie e da conseguenze pesanti per la città”.

A scriverlo, in una nota, i Giovani Democratici di Reggio Calabria.

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Il nodo politico: coerenza, opportunità e fiducia nelle istituzioni

“La condanna definitiva di Scopelliti, legata alla gestione dei bilanci comunali, rappresenta un elemento rilevante sotto il profilo politico e istituzionale. Non è un dettaglio secondario, ma un fatto che riguarda la trasparenza amministrativa e il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

In questo contesto, la decisione di valorizzare oggi quella esperienza, senza una chiara presa di distanza, assume un significato politico preciso e merita una riflessione pubblica. Chi si propone alla guida della città è chiamato a offrire una visione credibile del futuro, che tenga conto anche delle responsabilità del passato. È legittimo, quindi, chiedersi se sia possibile parlare di rinnovamento senza affrontare con chiarezza quella fase.

“Reggio Calabria ha bisogno di serietà, coerenza e rispetto”

Reggio Calabria ha bisogno di serietà, coerenza e rispetto. Negli ultimi anni sono stati compiuti passi importanti sul piano del risanamento e del rilancio amministrativo. Un percorso che richiede continuità e senso di responsabilità, per portare a compimento un lavoro costruito con impegno e sacrificio, restituendo alla città credibilità e prospettiva”.