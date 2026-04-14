I Giovani di FI rispondono ai dem: ‘Novità? Battaglia é sulla scena politica da 30 anni’

I giovani di Forza Italia accusano i GD di silenzio sui fallimenti e criticano Battaglia e Pd. “Rinnovamento è dare risposte concrete”

Leggiamo con stupore il comunicato dei Giovani Democratici reggini, sempre pronti ad impartire lezioni di morale politica agli altri, ma curiosamente silenziosi davanti ai fallimenti della propria parte politica che, in più di un decennio, ha portato la città di Reggio Calabria e la sua area metropolitana in fondo a qualsiasi classifica. Nel loro comunicato si concentrano sul passato perché sul presente hanno ben poco da raccontare. E sul futuro ancora meno da proporre.

Se oggi di Reggio Calabria si parla a livello nazionale, si discute di visione, centralità politica e prospettive di sviluppo, è solo grazie a chi ha saputo accendere entusiasmo, attrarre attenzione di Parlamento e Governo, restituendo orgoglio e dignità a questa città. Quelli portati avanti da Forza Italia in questi anni (nonostante un’amministrazione politicamente opposta) sono fatti, non patti. È evidente che a Sinistra, invece, sanno fare solo teoria. E nessuna propaganda avversa o macchina del fango potranno controbattere su questo, sebbene su questi campi loro siano molto bravi.

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Rinnovamento e responsabilità: “non si misura con gli slogan”

Quanto al tema del rinnovamento, sorprende che a parlarne sia chi rappresenta una sinistra immobile, silente, inerme, incapace da anni di offrire una proposta vera e di lasciare una città migliorata. Il rinnovamento non si misura con gli slogan, ma con la capacità di aggregare energie nuove, creare classe dirigente e dare risposte concrete ai problemi dei cittadini. Ed è esattamente ciò che il centrodestra, con Francesco Cannizzaro, ha sempre fatto, continua a fare e farà ancora di più negli anni che verranno.

Piuttosto che guardare sempre in casa altrui, i Giovani Democratici farebbero bene a concentrarsi sul proprio programma e soprattutto sul profilo del candidato sindaco Battaglia. È quantomeno paradossale che proprio loro parlino di novità: Battaglia è sulla scena politica da decenni e, nei molteplici ruoli ricoperti tra i palazzi “del potere”, non ha mai prodotto alcun risultato tangibile.

“Reggio Calabria non ha bisogno di lezioni”

Provincia, Regione, Comune: Mimmetto le ha provate tutte, ma non ricordiamo alcuna opera o attività degna di rilievo portata a termine dall’uomo pio del Pd. A questo si aggiunge la sua dichiarata volontà di porsi in piena continuità con l’amministrazione Falcomatà, vero e proprio emblema della loro fallimentare capacità amministrativa.

Prima di distribuire pagelle, dall’alto di un’esperienza di governo locale disastrosa, sarebbe opportuno spiegare ai reggini quale sarebbe il reale cambiamento rappresentato da chi, nei fatti, incarna il sistema politico di sempre: vecchio, superato, passivo, conservatore. Reggio Calabria non ha bisogno di lezioni da chi amministra da anni senza aver risolto emergenze storiche: strade dissestate, periferie dimenticate, servizi carenti, occasioni perdute e giovani costretti a partire. Questa sarebbe la “credibilità” di cui parlano?

Noi crediamo invece in una città che guardi avanti, senza complessi e senza ipocrisie. Una città che sappia costruire una nuova stagione di crescita. Ai Giovani Democratici diciamo serenamente: meno rancore, l’era Falcomatà è finita. Perché i reggini sanno giudicare da soli chi, con un conclamato fallimento gestionale, ha condotto la città allo sfascio.