Prenota il tuo campo al Reggio Village: calcio a 11, a 7, a 5 e Padel

Il Reggio Village è punto di riferimento per gli appassionati dello sport. La struttura, nota per la sua estesa offerta di attività, si distingue anche per un ambiente accogliente che invita a una partecipazione attiva.

Tra i vari sport praticabili, il Padel rappresenta una delle attrazioni principali. Con due campi dedicati, situati in uno spazio ampio e confortevole, il Reggio Village offre agli appassionati di questa disciplina la possibilità di giocare in un ambiente ideale. Il Padel, che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale in popolarità, è apprezzato per la sua capacità di essere accessibile e allo stesso tempo sfidante, rendendolo perfetto per giocatori di tutti i livelli.

Oltre alla qualità dei campi, il Reggio Village mette a disposizione degli spazi relax attrezzati dove gli atleti possono rilassarsi e socializzare dopo le partite, rendendo ogni visita un’esperienza completa e rigenerante.

Non solo Padel, il Reggio Village ospita anche campi di calcio a 5 (uno realizzato con erba sintetica di ultima generazione), due a 7 e uno a 11, che si aggiungono a spazi dedicati ad altre discipline sportive.

Il centro sportivo è noto per la sua programmazione di eventi e tornei. Con un’offerta così diversificata e un focus chiaro sulla qualità e sul benessere dei suoi utenti, il Reggio Village si conferma non solo come un semplice centro sportivo, ma come un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un’esperienza sportiva completa e appagante. Per chi ama il Padel e non solo, il Reggio Village è sicuramente una destinazione da non perdere.

Prenota il tuo campo chiamando il 327.4826898