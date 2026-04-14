Ammodernamento urbano ed erosione costiera, Cannizzaro: ‘Da Roma 15 milioni per Reggio’ – VIDEO
Decoro urbano e gestione dell'emergenza a Cannitello. Cannizzaro: "Molto soddisfatto" dopo l'ok della Commissione Ambiente
14 Aprile 2026 - 15:08 | di Redazione
“Una grande, grandissima notizia per la città”.
Così il deputato e candidato sindaco del centrodestra per Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato il via libera in Commissione Ambiente ad un suo emendamento da 15 milioni di euro.
Secondo quanto annunciato dallo stesso parlamentare, 10 milioni di euro destinati al Comune di Reggio Calabria e altri 5 milioni alla zona di Cannitello, da anni alle prese con il problema dell’erosione costiera.
Un intervento che mira, da un lato all’ammodernamento del waterfront cittadino e del decoro urbano e dall’altro a una delle emergenze più avvertite sul territorio reggino.
“Sono molto soddisfatto” ha concluso Cannizzaro, comunicando che tutti i dettagli sull’emendamento saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma domani.
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