Palazzo Chigi, Cannizzaro all’uscita: ‘Riunione importante per Reggio’
Vertice a Palazzo Chigi per Reggio Calabria? Le parole di Cannizzaro e Occhiuto aprono nuovi scenari per il territorio
13 Aprile 2026 - 19:26 | di Redazione
Dopo le parole affidate ai cronisti dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, anche Francesco Cannizzaro è intervenuto subito dopo l’uscita da Palazzo Chigi con un breve messaggio pubblicato sui social.
Il deputato reggino, presente all’incontro insieme al governatore calabrese, ha confermato il peso del confronto svolto nella sede del Governo, ribadendo l’attenzione su Calabria e soprattutto su Reggio.
“Siamo a Palazzo Chigi, appena terminata una riunione molto importante alla quale abbiamo preso parte assieme al Presidente Occhiuto. Al lavoro ovviamente per la Calabria, ma per Reggio in modo particolare. Vi terrò aggiornati, buona giornata a tutti!”.
Parole che si inseriscono nel solco di quanto dichiarato dallo stesso Occhiuto, che all’uscita aveva spiegato come il vertice con Alfredo Mantovano riguardasse una questione legata alla città di Reggio Calabria, escludendo invece temi interni a Forza Italia.
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