Occhiuto a Palazzo Chigi con Cannizzaro: ‘Questione che riguarda Reggio Calabria’

Roberto Occhiuto è stato ricevuto a Palazzo Chigi per un confronto che, a quanto riferito dallo stesso presidente della Regione Calabria, ha riguardato la città di Reggio Calabria. Con lui anche il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, indicato dal centrodestra come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali.

Al termine dell’incontro, Occhiuto ha chiarito il perimetro del colloquio, escludendo collegamenti con dinamiche interne al partito:

“Sono stato da Mantovano, con Cannizzaro, per una questione che riguarda la città di Reggio Calabria. Nulla a che fare con Forza Italia. È solo un caso che ci fosse, come ho letto dalle agenzie, anche Barelli”.

Occhiuto: nessun confronto sul partito

Il governatore calabrese ha poi ribadito di non aver affrontato temi legati a Forza Italia e di essersi confrontato esclusivamente con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

“Non parlo del partito, non ho visto Barelli, non l’ho incrociato, ho parlato solo con Mantovano“, ha detto Occhiuto, rispondendo alle domande dei cronisti dopo l’uscita dalla sede del Governo.

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Il riferimento a Tajani dopo l’incontro di Cologno Monzese

Nel corso dello scambio con i giornalisti, al presidente della Regione è stato chiesto anche se avesse avuto contatti con il leader nazionale di Forza Italia Antonio Tajani dopo il recente appuntamento a Cologno Monzese con Marina e Pier Silvio Berlusconi.

La risposta di Occhiuto è stata netta:

“Ci siamo visti ieri al Vinitaly”.