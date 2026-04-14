L’orchestra giovanile di Laureana di Borrello al ‘The World Orchestra Festival di Vienna’

72 giovani musicisti reggini volano a Vienna e suonano nella Sala d’Oro. A Palazzo Alvaro la presentazione con Versace e Conia

Alla presenza del Sindaco metropolitano, Carmelo Versace, e del Consigliere referente alla cultura della Città Metropolitana, Michele Conia, si terrà Venerdì 17 Aprile alle ore 12.00, presso la Sala della Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro, la conferenza stampa di presentazione dell’evento che vedrà l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello protagonista a Vienna nel prossimo mese di luglio; evento eccezionale ed unico nel panorama musicale internazionale. Il gruppo musicale reggino si esibirà, tra l’altro, nella sala che dal lontano 1939 ospita il celeberrimo Concerto di Capodanno trasmesso in mondovisione.

Dal World Orchestra Festival alla Sala d’Oro del Musikverein

La kermesse internazionale si svolgerà dal 9 al 12 luglio nell’ambito della XII edizione del The World Orchestra Festival, e i giovani musicisti avranno la possibilità di esibirsi, oltre che nella Sala d’Oro del Musikverein, anche in altre sedi prestigiose della città austriaca, riconosciuta da tutti come la capitale mondiale della musica.

L’invito è arrivato da una delle fondazioni più prestigiose al mondo che collabora strettamente con i Wiener Philarmoniker, la fantastica orchestra di Vienna, e avere la possibilità di esibirsi in questo contesto rappresenta sicuramente il sogno di tutti i musicisti. Nell’edizione 2026 di questo prestigioso festival, l’orchestra si esibirà insieme ad altre orchestre che arrivano da Giappone, Canada, Francia, Corea del Sud, Spagna, Stati Uniti, Cina, Polonia, Kosovo, Cile e Belgio.

72 giovani musicisti e masterclass con professionisti internazionali

La formazione musicale reggina sarà formata da 72 giovani musicisti: 55 di loro sono di Laureana di Borrello, mentre gli altri provengono da altre cittadine della provincia reggina e oltre. Oltre alle esibizioni, i nostri ragazzi avranno anche la possibilità di studiare, di frequentare masterclass e workshop tenuti da musicisti di chiara fama internazionale.

In questi giorni, inoltre, siamo stati contattati dall’Istituto Italiano di Cultura in Austria per un possibile Concerto e visita all’interno dell’Ambasciata Italiana in Austria. Riteniamo che tutto questo rappresenti un giusto plauso al lavoro che alcune associazioni della nostra provincia hanno portato avanti in questi anni, e Laureana di Borrello è una di quelle realtà che oggi rispecchia tutto il bello che c’è in questo movimento musicale e culturale calabrese.

Conferenza stampa a Palazzo Alvaro: presenti dirigenti e Direttore

Alla Conferenza Stampa di venerdì saranno presenti, oltre che alcuni dirigenti e giovani musicisti dell’associazione musicale, anche il Direttore dell’Orchestra, Maurizio Managò.

Questo il calendario degli appuntamenti dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello al THE WORLD ORCHESTRA FESTIVAL: